Cinquième baisse du Bel 20, Elia et immobilières en tête

Les immobilières suivaient avec des pertes de quelque 2% en Aedifica (52,35), Cofinimmo (64,00) et WDP (22,74), UCB (78,58) cédant de même 2,04% alors que Solvay (103,40) remontait de 0,39%, arGEN-X (458,50) et Galapagos (32,72) de 1,80 et 0,21%.

AB InBev (50,87) valait 0,86% de moins que mardi, KBC (59,42) et Ageas (38,61) reculant de 0,37 et 1,45% tandis que D'Ieteren (157,20) et Proximus (7,70) étaient négatives de 0,32 et 1,38% contrairement à Melexis (81,40) qui se distinguait par une hausse de 2,01%.