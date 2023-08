Cinquième baisse pour un BEL 20 tiraillé entre AB InBev et Solvay

KBC (67,94) était positive de 0,62% et Ageas (37,19) négative de 1,09% tandis que UCB (79,24) et arGEN-X (455,00) reculaient de 1,59 et 0,09%, Galapagos (38,59) regagnant 1,39%.

Après avoir bondi de plus de 5% après résultats, AB InBev (51,72) ne gagnait plus que 1,29% alors que les résultats de Solvay (103,05) étaient accueillis par une chute de 4,45%, Melexis (96,30) reperdant 4,08% après avoir bondi de 3,8% mercredi.

Umicore (27,03) avait viré de 0,75% à la hausse tandis que Aperam (27,38) confirmait une baisse de 0,11%, Barco (20,84) et Elia (105,60) se dépréciant de 0,57 et 0,28%.

Euronav (15,51) et Unifiedpost (4,10) gagnaient par ailleurs 5,4 et 3,8% contrairement à Belysse (1,06) et Azelis (20,50) qui chutaient de 3,2 et 9,3%, Colruyt (34,29) et Ahold Delhaize (30,69) reculant de 1,3 et 2%, Solvac (114,00) de 3,4%.

Un paiement permettait à Mithra (2,28) d'ajouter 20,1% à ses regains antérieurs, Oxurion (0,003) récupérant 20% supplémentaires tandis que Biosenic (0,05) et MDxHealth (0,346) gagnaient 4,2 et 4,8%.