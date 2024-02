Circulation encore difficile sur le ring de Bruxelles

Le mouvement de contestation agricole posait encore quelques soucis de circulation, principalement sur le ring de Bruxelles, jeudi aux heures de pointe de fin de journée. Le trafic était ainsi fortement ralenti sur le ring extérieur à hauteur de Grand-Bigard. Le blocage était encore en cours à hauteur de Hal. Le carrefour Léonard n'échappait pas non plus aux embouteillages en raison d'un barrage pour le trafic se dirigeant vers l'E411 et Namur.