Clarinval: mieux rémunérer les agriculteurs pour leurs efforts climatiques et céréaliers

Si des mesures à court terme s'imposent, notamment en matière de simplification administrative, il conviendra aussi à moyen terme de mieux rémunérer les agriculteurs pour les efforts qui leur sont demandés "hors PAC" (Politique agricole commune), à savoir les efforts fournis au niveau climatique ainsi que pour tenir tête à l'utilisation, par la Russie, des céréales comme "arme de guerre" contre les Européens et les Ukrainiens, a ajouté M. Clarinval.

À court terme, la présidence belge a reçu des États membres 500 suggestions essentiellement liées à la simplification, dont plusieurs rencontrent déjà le "non paper" de la Commission européenne. "Plus important, ce document recèle aussi des ouvertures pour le moyen et long terme", selon le ministre belge, qui souligne l'importance de la prochaine réunion du Conseil Agriculture en mars.