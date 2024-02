Climat: John Kerry encourage "l'innovation" et la "technologie" pour sortir des énergies fossiles

L'émissaire américain pour le Climat John Kerry a encouragé mardi "l'innovation" et la "technologie" pour que la planète puisse sortir des énergies fossiles à temps et respecter ses engagements climatiques d'ici 2050.

Face à ce défi, le monde de l'énergie est encore trop dans le "business as usual" et doit évoluer vers plus "d'innovation" et de "technologie", a-t-il enjoint.

"Nous devons déployer les technologies existantes et rentables aussi vite que possible, et nous devons amener sur le marché de nouvelles technologies plus vite que nous ne le faisons actuellement", a jugé M. Kerry faisant allusion à toutes les innovations permettant d'économiser l'énergie, de réduire les émissions de CO2 et de sortir des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) qui réchauffent le climat.

"Pourquoi? parce que cette année il fait plus chaud que l'an dernier, et que l'an prochain il fera plus chaud que cette année. C'est en train d'arriver, et c'est garanti" par la science, a-t-il lancé devant un parterre de ministres de l'Energie et du Climat réunis par l'AIE.