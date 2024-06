Climat: l'élimination de CO2 doit quadrupler d'ici à 2050, selon un rapport

Réduire les rejets de CO2 ne suffira pas pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° voire 2°C: il faudra en éliminer quatre fois plus qu'aujourd'hui d'ici à 2050, grâce aux forêts mais aussi grâce à des technologies de pointe encore balbutiantes, selon un rapport de référence publié mardi.

Après l'état des lieux, l'heure est aux objectifs chiffrés: la deuxième édition d'un rapport interdisciplinaire coordonné par l'université d'Oxford établit que, selon les scénarios de réchauffement de la planète, il faudra éliminer, c'est-à-dire capter dans l'atmosphère et stocker durablement, entre "7 et 9 milliards de tonnes de CO2" par an d'ici 2050.