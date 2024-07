Climat: les lacunes de la politique d'adaptation menacent 50% des droits humains en France, dénonce Oxfam

"Le sujet du climat (...) a été totalement éclipsé pendant la campagne des législatives mais il ne peut être ignoré plus longtemps", dénonce lundi un rapport d'Oxfam France, alors que le troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-3), fondé sur l'hypothèse d'un réchauffement de 4°C en France d'ici 2100, se fait toujours attendre.

Plus de la moitié des droits fondamentaux, comme la santé, l'accès à l'éducation ou à un logement digne sont menacés en France par la "négligence de l'Etat" en matière d'adaptation au changement climatique, un sujet auquel le nouveau gouvernement "devra s'attaquer d'urgence", estime Oxfam.

Selon l'analyse de l'ONG, connue pour sa dénonciation des inégalités de richesse et dirigée par l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot, au moins 26 des 50 droits humains fondamentaux "sont directement menacés en France (...) du fait de l'improvisation des pouvoirs publics en matière d'adaptation" qui "attendent que les catastrophes se produisent pour tenter de les réparer".

Les impacts seront particulièrement importants pour "les plus précaires, les femmes, les enfants, les minorités, les personnes âgées ou isolées", prédit le rapport.

Ainsi, 1,3 million d'écoliers de maternelle pourraient être exposés en classe à une chaleur excédant les 35°C d'ici 2030, menaçant le droit à l'éducation, selon Oxfam qui s'appuie sur une étude du cabinet EcoAct. Plus d'une classe sur deux est concernée dans le pays, et même 100% dans quatre départements (Bouches-du-Rhône, Seine-Saint-Denis, Paris et Gironde).