CMA CGM annonce un accord pour racheter Altice Media, maison mère de BFMTV

Le groupe de transport maritime CMA CGM, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé, a annoncé vendredi avoir signé un accord pour racheter Altice Media, maison mère de BFMTV et RMC, pour 1,55 milliard d'euros à l'homme d'affaires Patrick Drahi.

Altice France, dans un communiqué séparé, a annoncé des "négociations exclusives" pour céder à CMA CGM et Merit France 100% d'Altice Media pour un montant total en numéraire de 1,55 milliard d'euros.

"Patrick Drahi exprime toute sa confiance en Rodolphe Saadé, avec qui il entretient des relations étroites et amicales depuis de nombreuses années, à sa famille, à CMA CGM et Merit France, pour continuer à investir et à développer Altice Media", a ajouté Altice.

M. Drahi était vendeur en raison de son endettement considérable. Il conserve les autres activités d'Altice, à savoir l'opérateur télécoms SFR, et de plus petites entreprises dans les technologies et télécoms.

Le PDG d'Altice France, Arthur Dreyfus, s'est félicité dans un message à ses collaborateurs de la possibilité "d'écrire la prochaine page de notre groupe".