CNews, la chaîne de Pascal Praud, bat son record d'audience mensuelle

CNews a été sur ce mois la deuxième chaîne info de France et s'est rapprochée de BFMTV, première de longue date (3,1%). La troisième est LCI (groupe TF1), avec 2%. La chaîne publique franceinfo ferme la marche (0,8%).

CNews est la chaîne info qui a le plus progressé en un an, avec +0,4 point par rapport à septembre 2022 (-0,4 pour BFMTV et +0,2 pour LCI). Son précédent record remontait à juillet avec 2,4%.

CNews appartient au groupe Canal+, lui-même contrôlé par Vivendi, groupe du milliardaire Vincent Bolloré. C'est également le cas de C8, chaîne dont le controversé animateur Cyril Hanouna est la vedette.

Régulièrement accusée à gauche de promouvoir les idées ultra-conservatrices prêtées à Vincent Bolloré, CNews a été créée en 2017 sur les cendres d'iTélé. Une grève massive y avait eu lieu en 2016 après la prise de contrôle de M. Bolloré.