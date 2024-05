Les sociétés d'investissement belge et britannique Cobepa et Inflexion acquièrent la majorité du capital d'Easyfairs, a annoncé jeudi l'organisateur belge de salons dans un communiqué.

L'entreprise Easyfairs est présente dans 11 pays et affirme attirer chaque année un million de visiteurs et 23.000 exposants dans les dizaines de salons qu'elle organise. En Belgique, elle gère également plusieurs halls d'exposition, comme Flanders Expo à Gand, Antwerp Expo à Anvers, le Nekkerhal à Malines et Namur Expo dans la capitale wallonne. Elle possède également deux salles d'événements aux Pays-Bas et en Suède.

Pour financer sa croissance, Easyfairs s'associe donc à Cobepa et Inflexion. Les deux sociétés d'investissement détiendront chacune environ un tiers de l'entreprise belge, tandis que le fondateur Eric Everard réinvestira dans Easyfairs. Les détails financiers de l'opération - qui devrait être finalisée au cours du troisième trimestre - n'ont pas été divulgués.