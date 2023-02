Cocaïne sur les docks du Havre: jusqu'à 25 ans de réclusion requis

Le parquet a requis jeudi 13 à 25 ans de réclusion criminelle à l'encontre de six hommes accusés d'être les responsables locaux et le commanditaire d'un vaste trafic de cocaïne sur le port du Havre.

La cour d'assises spéciale du Nord tente depuis le 1er février de déterminer la place exacte de chacun des accusés dans ce trafic consistant à réceptionner des centaines de kilos de cocaïne, avec l'aide de dockers corrompus, pour les livrer à des mafias.

Ce port "est devenu depuis quelques années la porte principale de l'entrée de la cocaïne en France et l'une des principales en Europe", a pointé l'avocat général, Antoine Berthelot, évoquant un "tsunami blanc" déferlant sur le continent, désormais premier marché mondial de cette drogue.

"Le prix plancher est de 12 millions d'euros pour la chaîne criminelle pour 100 kg" de cocaïne de cette pureté, a-t-il souligné. Dans ce dossier, 1,3 tonne de cocaïne et 445 kilos de résine de cannabis ont été saisis sur plusieurs bateaux.

M. Berthelot a requis la peine la plus lourde à l'encontre de Dione Mendy. On ne sait toujours pas s'il était "propriétaire de la cocaïne ou prestataire", mais il est le "principal employeur et commanditaire" de l'équipe, constituée par trois autres prévenus, a estimé l'avocat général.

A l'encontre de ces trois hommes, des délinquants des quartiers populaires du Havre, il a requis de 13 à 22 ans de réclusion. Mohamed Mellal - tout comme son "alter ego fonctionnel" Karim Djemel --n'est certes "pas un chef de cartel" mais pas non plus "un simple logisticien".