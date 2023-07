Colombie : au moins huit morts et une dizaine de disparus dans un glissement de terrain

Des équipes de secours aidées de drones recherchent mardi des victimes du glissement de terrain qui a fait au moins huit morts et une dizaine de disparus la veille au soir sur une route très fréquentée entre Bogota et le sud-est de la Colombie.

"Huit personnes sont mortes, dont sept adultes et un enfant, six personnes ont été blessées et 20 maisons ont été emportées", a indiqué à l'AFP le colonel Jorge Diaz, directeur local de la protection civile.