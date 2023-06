Colruyt et Recticel à la fête dans un marché bien orienté

La tendance était nettement positive mercredi matin sur les marchés européens où l'indice BEL 20 gagnait 0,5% vers 11h00 en s'inscrivant à 3.668 points avec 16 de ses éléments en hausse, Aperam (33,32) et Cofinimmo (76,05), en tête avec des regains de 2,5 et 2,1%, les résultats et annonces de Colruyt (34,27) et Recticel (12,16) faisant par ailleurs bondir ces titres de 10,4 et 7%.

Seize éléments du BEL 20 étaient en hausse, arGEN-X (366,80) et Solvay (109,55) s'appréciant de 0,3 et 1,7% alors que Galapagos (38,70) et UCB (84,56) reperdaient 0,6 et 0,9% en compagnie de Barco (24,86) et Elia (116,00), en baisse de 0,4 et 0,2%.

AB InBev (51,77) valait 0,6% de plus que la veille, KBC (63,10) et Ageas (38,08) progressant de 1,2 et 0,9%, D'Ieteren (173,70) et Umicore (28,13) de 0,9%.