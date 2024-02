Colruyt paiera encore plus cher sa viande de bœuf

Colruyt précise que le groupe veillera à ce que la hausse des prix profite entièrement à l'éleveur, tout en préservant les consommateurs. La chaîne s'engage également à proposer le plus grand nombre possible de produits belges et à les mettre en valeur.

"Nous pensons qu'il est important de prendre l'initiative sur le marché belge et de soutenir encore davantage les éleveurs de bovins belges aujourd'hui", a commenté M. Uyttenhove. "Nous évaluerons régulièrement cette approche.