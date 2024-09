Comme la veille, l'indice BEL 20 a terminé de peu dans le rouge

KBC (70,96) et Ageas (47,60) valaient 2,93 et 0,51% de plus que la veille, à l'inverse de AB InBev (58,00) et Lotus Bakeries (12.040) qui reperdaient 0,21 et 0,66%.

UCB (158,85) était en tête avec un recul de 3,41% tandis que le poids-lourd arGEN-X (481,90) cédait 0,74%. Solvay (32,75), pour sa part, bondissait de 4,13%, en compagnie de Syensqo (73,08) et Galapagos (27,70) qui s'appréciaient de 1,88 et 1,76%.

Sofina (257,20) et Azelis (19,78) affichaient des plus-values de 1,90 et 2,28% tandis que Umicore (10,85) récupérait 4,83%. D'Ieteren (195,80) et Elia (105,50) cédaient par contre 1,01 et 0,28%, en compagnie des immobilières Aedifica (63,45) et WDP (24,30) qui abandonnaient 1,32 et 1,78%.

Des pertes de plus de 2% étaient notées par ailleurs pour Xior (34,40), Immobel (23,10), Shurgard (42,05) et Qrf (11,45), de même qu'Orange Belgium (14,28).

Des hausses de plus de 2% étaient par contre enregistrées en Bekaert (35,52), Euronav (14,32) et Unifiedpost (3,47), tandis que Bpost (2,595) bondissait de 4,4% et Recticel (13,08) de 4% supplémentaires.