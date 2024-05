Comptez un demi-million pour une maison à Bruxelles, les prix en forte hausse en Flandre

La Région de Bruxelles-Capitale était la plus chère du pays pour acquérir un bien immobilier mais c'est en Flandre que les prix ont le plus fortement augmenté en 2023, indique jeudi Statbel, l'office statistique belge.

Au niveau belge, les prix immobiliers médians ont continué de croître en 2023 mais dans une moindre mesure que l'année précédente, relève Statbel. Ainsi, les prix médians des maisons de type fermé ou demi-fermé (c'est-à-dire de deux ou trois façades) ont augmenté de 2%, à 260.000 euros. Les maisons dites "ouvertes", soit quatre façades, ont progressé de 2,5%, à 369.000 euros. Pour un appartement, le prix médian s'élève à 239.000 euros, en hausse de 3,9%.

Ces chiffres cachent cependant de fortes disparités régionales, avec la capitale la plus onéreuse, la Wallonie la moins chère et la Flandre entre les deux mais qui a connu la plus forte hausse de prix l'an dernier.