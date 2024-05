Conciliation provisoire entre Decathlon et les syndicats

La direction de Decathlon et les syndicats sont parvenus à une conciliation provisoire, ont annoncé mardi soir l'entreprise et le BBTK (Setca). La dernière réunion de négociation avait été annulée le 7 mai en raison de l'exclusion d'une syndicaliste de l'ACV Puls (CNE).

"La direction s'est engagée à mener une phase de consultation, comme il se doit", a expliqué Matthieu Marin du BBTK. "Elle s'est aussi engagée à ne pas procéder à des changements au sein du personnel, et donc de ne pas transférer un magasinier au poste de vendeur, par exemple."

Les deux parties espèrent éclaircir la situation d'ici la mi-juin. Une rencontre aura lieu le jeudi 16 mai, avant des réunions le 21 mai et le 6 juin. Le fossé entre direction et personnel semble pour l'instant assez profond, mais un premier pas a été franchi. Les syndicats se disent satisfaits que le groupe français respecte les règles juridiques, et Décathlon a réitéré son intention de proposer de nouveaux postes au sein du groupe à chaque employé conservé.