Condamnation confirmée pour une entreprise impliquée dans un accident de travail mortel

German Duran Pacheco (30 ans) et William van Robbroeck (29 ans), deux employés de l'entreprise Team Industrial Services Belgium, avaient été envoyés à la raffinerie le 19 novembre 2013 pour y effectuer une réparation sur une vanne. Ils s'étaient rendus seuls sur place et s'étaient mis au travail sur une mauvaise vanne. Celle-ci avait explosé, provoquant le décès des deux hommes.

Le tribunal correctionnel d'Anvers avait condamné Total et Team l'an dernier à des amendes respectives de 18.000 et 36.000 euros pour coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort, et infractions à la législation sur le bien-être au travail. Total avait accepté le verdict, mais Team avait déposé un recours.