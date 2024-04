Contrôleurs aériens: le syndicat majoritaire lève son préavis de grève pour jeudi

Cette proportion devait monter à 75% à Paris-Orly, deuxième aéroport français, et 65% à Roissy, le premier, et Marseille. Elle devait être de 60% à Toulouse et Nice, et 50% pour les autres aéroports.

Aucun élément n'avait filtré mercredi en fin de matinée sur les conséquences opérationnelles de la levée du préavis du SNCTA, qui prédisait une "mobilisation record" pour jeudi.

Celui-ci a expliqué mercredi à ses adhérents que "compte tenu du délai extrêmement court lié à cette conciliation de dernière minute, chaque contrôleur peut annuler sa déclaration préalable, malgré l'échéance de +18h00 l'avant-veille+ dépassée".