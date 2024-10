Coperni s'offre un défilé historique à Disneyland Paris

JULIEN DE ROSA

Deux ans de travail et une première historique: Disneyland Paris a accueilli mardi à la nuit tombée un premier défilé de mode, celui de la jeune marque Coperni, avec l'Américaine Kylie Jenner en princesse surprise.

La marque d'Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer explose commercialement et sur les réseaux depuis deux ans et encore plus depuis que la chanteuse belge Angèle a porté une de leurs combinaisons pendant la cérémonie de clôture des JO.