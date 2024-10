Cora rappelle différents fromages français pour suspicion de listéria

Les produits concernés par le retrait et le rappel sont: "Le Blériot", de 230 grammes avec des dates limites de consommation (DLC) fixées aux 12/10/2024 et 02/11/2024; "Le petit Touquet" avec DLC aux 7 et 17/10/2024; "Le fruité Cap Gris Nez" 230 grammes avec DLC aux 8, 15 et 22/10/2024; "Petit pavé de Calais" 200 grammes, avec DLC aux 15 et 19/10/2024 et le "Petit fleur Audresselles" 230 grammes avec des DLC aux 15 et 19/10/2024.

Tous ces produits portent l'ID vétérinaire FR 62.889.001 CE.

Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit, de ne pas le consommer et de le ramener au point de vente, où il leur sera remboursé.