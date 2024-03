Coup de tonnerre dans les médias avec la vente de BFMTV et RMC à Saadé

Partager:

Coup de tonnerre dans les médias: l'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé va racheter Altice Media, qui comprend BFMTV et RMC et appartient à Patrick Drahi, dont le groupe est lourdement endetté et empêtré dans un scandale de corruption. Cette annonce a pris tout le monde par surprise, car Altice avait plusieurs fois démenti les rumeurs de vente de sa branche médias, récurrentes ces derniers mois.

Elle fait franchir une marche à l'ambitieux Franco-Libanais Rodolphe Saadé et CMA CGM, qui bâtissent un empire médiatique alors qu'ils n'ont mis le pied dans le secteur qu'en 2022. Enrichi par la désorganisation des chaînes logistiques provoquée par la pandémie de Covid-19, le puissant armateur basé à Marseille détient déjà le journal La Tribune et le groupe La Provence (quotidiens régionaux La Provence et Corse Matin). Il a aussi des participations dans le groupe audiovisuel M6 et le média vidéo en ligne Brut. "Le groupe CMA CGM a signé ce jour une promesse d'achat avec le groupe Altice France en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Altice Media", a indiqué l'acquéreur dans un communiqué.

La transaction, 1,55 milliard d'euros en numéraire, "devrait être finalisée au cours de l'été", selon Altice. CMA CGM prendra 80% d'Altice Media, les 20% restants étant acquis par la holding de M. Saadé, Merit France. - "Désendettement" -