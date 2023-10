Coup d'envoi de la participation belge dans un programme de l'Otan

L'Accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord (Diana) se concentre notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, des biotechnologies et de l'énergie. L'incubateur technologique WSL agira ainsi comme accélérateur pour ces ambitions sur le territoire belge.

S'appuyant sur des accélérateurs et des centres d'essais à travers l'Alliance, le programme Diana réunit milieux universitaires, opérateurs économiques et pouvoirs publics au service de start-ups et de porteurs d'innovation appelés à résoudre des problèmes critiques de défense et de sécurité.