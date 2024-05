Coupes budgétaires: l'écologie risque de perdre encore un milliard d'euros

Le montant exact, qui tourne actuellement entre 1 et 1,4 milliard d'euros, est encore en cours de négociations entre Bercy et le ministère de la Transition écologique, selon cette source.

Au cabinet de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, on ne confirme pas l'ordre de grandeur, mais on assure que le montant sera "très inférieur" à l'effort précédent, de plus de 2 milliards.

Bercy a indiqué à l'AFP que le travail sur les pistes d'économies "était toujours en cours" et "qu'aucun arbitrage n'avait été rendu" pour l'instant.

L'état des finances publiques — le déficit public a atteint 5,5% du PIB en 2023, sur fond de croissance ralentie — avait provoqué en février une première annonce de 10 milliards d'euros d'économies sur le budget de l’État en 2024.