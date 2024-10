Couvre-feu et interdiction de manifester en Martinique après les violences

La Martinique panse ses plaies jeudi après une nuit de chaos marquée par des pillages, des incendies et des violences qui ont fait 26 blessés chez les policiers et gendarmes, poussant le préfet de l'île à décréter un couvre-feu et l'interdiction des manifestations.

Un homme a par ailleurs été tué par balle dans des circonstances encore indéterminées: il a été retrouvé blessé par les gendarmes qui intervenaient contre le pillage d'un centre commercial et est décédé à l'hôpital, selon la préfecture de Martinique.