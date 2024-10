Couvre-feu prolongé en Martinique, les négociations contre la vie chère au point mort

"Cette mesure exceptionnelle" visant "à garantir la sécurité des personnes et des biens dans le contexte actuel d'atteintes graves à l'ordre public" est prolongée jusqu'au 21 octobre et le sera "autant que nécessaire", a annoncé lundi la préfecture de Martinique dans un communiqué.

Elle a néanmoins fait état d'une "nette diminution" des "exactions" et "blocages", liés à la mobilisation contre la vie chère.

Concernant le couvre-feu, seules "des exceptions à l'interdiction de circuler seront tolérées pour des motifs impérieux de santé et dans le cadre des activités professionnelles", a précisé la préfecture.

Le préfet a également prolongé l'interdiction de l'achat, la vente et le transport au détail de carburant et produits explosifs, ainsi que "l'importation, l'achat, la vente, le transport et l'utilisation d'artifices" et autres articles pyrotechniques.