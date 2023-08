Crédit Agricole signe un trimestre historique et lorgne sur Degroof Petercam

Crédit Agricole a publié vendredi des résultats record au deuxième trimestre pour son entité cotée, principal moteur de la banque, et annoncé que sa filiale de banque privée était en passe d'acquérir une part majoritaire de son concurrent belge Degroof Petercam.

Crédit Agricole SA, ou Casa, coté à la Bourse de Paris et regroupant les principaux métiers du groupe bancaire hormis les caisses régionales, affiche 6,7 milliards d'euros de revenus entre avril et juin (+18,8%) pour un peu plus de 2 milliards d'euros de bénéfice net (+24,7%), du jamais-vu.