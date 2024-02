Crise agricole: la FNSEA s'impatiente, les ONG quittent une réunion sur les pesticides

A moins de quinze jours du Salon de l'agriculture, le syndicat majoritaire FNSEA veut voir le gouvernement "accélérer le tempo" avec des annonces "concrètes" et les associations environnementales claquent la porte d'une réunion sur l'évaluation des pesticides.

Huit ONG environnementales ont annoncé avoir quitté une réunion du Comité d'orientation stratégique et de suivi (Cos) du plan Ecophyto, qui se tient dans l'après-midi au ministère de l'Agriculture, avec le gouvernement, des élus et des représentants des agriculteurs et de l'industrie.

Ce plan, qui vise une réduction de moitié de l'utilisation des pesticides d'ici 2030 (par rapport à 2015-2017), a été suspendu par le Premier ministre Gabriel Attal "le temps de mettre en place un nouvel indicateur" qui remplacerait le Nodu, principal outil de mesure français.

Une décision qui a satisfait les syndicats agricoles majoritaires et consterné les associations environnementales, qui ont dénoncé un recul majeur du gouvernement.