Crise de la betterave: le sucrier Tereos va fermer deux usines en France

Nouveau coup dur dans le monde du sucre: le géant Tereos a annoncé mercredi la fermeture d'une sucrerie et d'une distillerie, qui pourrait conduire à la suppression de 149 postes, dans le cadre d'un projet de "réorganisation de son activité industrielle en France".

Le 8 février dernier, les betteraviers défilaient avec 500 tracteurs à Paris pour protester contre l'interdiction totale des néonicotinoïdes, insecticides nocifs pour les abeilles utilisés par dérogation en France pour protéger les semences de betteraves contre le virus de la jaunisse. Ils s'inquiétaient des répercussions de cette décision "dans toute la filière".

Un mois plus tard, et malgré une forte hausse du prix du sucre, de l'alcool et de l'éthanol qui a fait bondir ses ventes au dernier trimestre 2022 (+34%), Tereos, deuxième producteur mondial de sucre à base de betterave (Béghin Say), justifie sa décision de fermer deux sites par "une réduction durable" de la production de ces racines en 2023-24.

Face à ces difficultés et "aux enjeux de décarbonation et de modernisation de ses infrastructures", le groupe a donc décidé d'arrêter l'activité sucrière du site d'Escaudoeuvres dans le Nord (123 postes) et de sa distillerie de Morains dans la Marne (26 postes), a-t-il précisé dans un communiqué.