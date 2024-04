Crise viticole: la filière bordelaise autour d'une table pour un prix "rémunérateur"

Quel est le juste prix d'une bouteille de Bordeaux? Les viticulteurs mis à mal par la surproduction réclament un tarif "rémunérateur" et l'interprofession les réunit lundi avec négociants et distributeurs, sur fond de débat national autour de prix planchers agricoles.

Un prix aussi bas, "c'est une honte!", tonne auprès de l'AFP Didier Cousiney, son porte-parole. "Pour qu'un viticulteur vive de son métier, il faut que la bouteille soit vendue aux environs de 2,70 euros ou 3 euros" minimum, estime-t-il.

Mais en fait, la moindre consommation de vin et les difficultés à l'export ont entraîné une surproduction dans le plus grand vignoble AOC de France (103.000 hectares) et un effondrement du prix du vrac. Début 2023, un tiers des quelque 5.000 vignerons bordelais se déclarait en difficulté.

Certains ont ainsi bradé le tonneau de 900 litres à 600 euros pour vider leurs chais et dégager un peu de trésorerie, alors qu'un "prix rémunérateur" se situe autour de 1.300 ou 1.400 euros, estime Viti33.