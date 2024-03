Crues: une centaine d'évacuations, une personne disparue dans le Centre-Ouest

Plus d'une centaine de personnes ont été évacuées de leur logement en Indre-et-Loire et dans la Vienne et un kayakiste était recherché en Haute-Vienne, suite aux fortes crues des rivières dans le centre-ouest du pays depuis samedi.

"Je n'ai jamais vu ça. Pour moi c'est la crue du siècle", raconte Olivier Jean-Louis devant l'hippodrome la Roche-Posay (Vienne) intégralement englouti par la rivière Creuse.