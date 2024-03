A Cuba, des familles désespérées face aux pénuries alimentaires

Partager:

Du matin au soir, Diana Ruiz ne pense qu'à une chose : ce qu'elle va pouvoir donner à manger à son fils de six ans. Une situation qu'affrontent de nombreuses mères à Cuba en raison des pénuries de nourriture, aggravées par les coupures d'électricité. "La première chose que je me dis quand je me lève, c'est +qu'est-ce que je vais donner à manger à mon fils+ et quand je me couche c'est +qu'est-ce que je vais lui donner pour le petit-déjeuner+" raconte à l'AFP cette mère au foyer de 31 ans, enceinte de quatre mois.

Dans sa maison modeste du quartier de Nuevo Vedado, à La Havane, Diana fait des va-et-vient entre un placard où sont stockés un peu de riz et des morceaux de pain, et le réfrigérateur dans lequel se trouvent un hamburger, deux bouteilles d'eau et un jus de fruit. "C'est tout ce qu'il y a", dit-elle désespérée, alors qu'elle doit aussi s'occuper de son père invalide. Le manque de nourriture, aggravé par les interminables coupures de courant qui ont touché la quasi totalité des 11 millions de Cubains au cours des dernières semaines, ont poussé le 17 mars des centaines de personnes à protester dans quatre villes du pays.

Ces manifestations sont les plus importantes depuis le 11 juillet 2021, lorsque des milliers de Cubains étaient descendus dans la rue à travers le pays pour réclamer plus de liberté et de meilleures conditions de vie. Le 17 mars, les manifestations ont d'abord touché Santiago de Cuba, deuxième ville du pays (510.000 habitants) où les coupures d'électricité quotidiennes ont pu atteindre une douzaine d'heures d'affilée, mettant à mal les quelques provisions stockées dans les congélateurs. "De la nourriture et du courant", ont scandé les manifestants, parmi lesquels de nombreuses femmes. Selon l'ONG de défense des droits humains Justicia 11J, basée à Miami, au moins 17 personnes ont été arrêtées, tandis que Prisoners Defenders, dont le siège est en Espagne, a indiqué à l'AFP avoir décompté 38 personnes arrêtées, dont six ont été libérées.