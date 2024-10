Cuba: six morts après le passage d'Oscar, le rétablissement de l'électricité se poursuit

Au moins six personnes ont péri lors du passage de l'ouragan Oscar à Cuba, où plus d'un tiers des habitants ont désormais du courant quatre jours après une panne générale du système électrique.

"Le centre de la tempête tropicale Oscar quitte le territoire cubain et se situe dans les mers au nord de la province de Holguin" (est), a fait savoir l'Institut météorologique cubain (Insmet) dans son dernier bulletin de 21H00 (01H00 GMT mardi).

Dès dimanche soir, des vagues avaient atteint jusqu'à quatre mètres de hauteur dans la province de Guantanamo. Des toits et murs des maisons ont été endommagés, des poteaux électriques et des arbres sont tombés, selon la presse officielle.

- "Contente!" -

Concernant la situation énergétique, le président cubain a précisé lundi soir que "plus de 36% du service (a été) rétabli et fonctionne actuellement de manière stable" dans le pays de 10 millions d'habitants.

Une habitante de la province orientale de La Tunas a déclaré, sous couvert de l'anonymat, à l'AFP que l'électricité était revenue lundi soir, expliquant avoir dû cuisiner "au feu de bois" au cours des derniers jours.

Dans la capitale, la quasi-totalité des deux millions d'habitants avaient retrouvé le courant en fin de journée, selon les autorités. La circulation et de nombreuses activités ont repris, a constaté l'AFP.

"Bien sûr que je suis contente!", a déclaré à l'AFP Olga Gomez, mère au foyer de 59 ans, habitante du quartier de La Vieille Havane, peu de temps après le retour de l'électricité. "J'ai besoin du courant, que tout soit rétabli: j'ai une vieille maman sénile de 85 ans et un fils autiste. C'est très difficile quand il n'y a pas de courant".

Face à la persistance de la crise énergétique, le président cubain avait averti dimanche que son gouvernement ne tolérerait pas de troubles à l'ordre public, alors que des habitants sont sortis dans les rues samedi et dimanche soir pour manifester leur exaspération.

Tous les auteurs de troubles seront poursuivis "avec la sévérité que les lois révolutionnaires prévoient", a martelé le chef de l'Etat.

Les pannes d'électricité ont été l'un des éléments déclencheurs des manifestations historiques du 11 juillet 2021.

Face à la crise énergétique et la situation météorologique, les autorités ont suspendu les cours et les services publics non essentiels jusqu'à mercredi, seuls les hôpitaux et les services cruciaux pour la population restant opérationnels.

Cuba est confrontée à sa pire crise en trente ans. La panne géante d'électricité, qui fait suite à des pannes chroniques, s'ajoute à des pénuries de nourriture, de médicaments et à une inflation galopante.

Jeudi, à la veille de la panne générale, le président cubain avait annoncé que l'île se trouvait en situation d'"urgence énergétique" face aux difficultés pour acheter le combustible nécessaire à l'alimentation de ses centrales, à cause du renforcement de l'embargo imposé par Washington depuis 1962.

A Cuba, l'électricité est produite par huit centrales thermoélectriques vétustes, parfois en panne ou en maintenance, ainsi que par plusieurs centrales flottantes louées à des entreprises turques, et des groupes électrogènes.

En septembre 2022, l'île avait déjà connu un blackout généralisé après le passage de l'ouragan Ian qui avait frappé l'ouest de l'île. Le rétablissement complet de l'électricité avait pris plusieurs jours à La Havane et plusieurs semaines dans les zones affectées par l'ouragan.