Dans le plus grand entrepôt de jouets de France, la magie de Noël fait les 3-8

A Rives, au nord de Grenoble, le ballet des chariots élévateurs est déjà soutenu pour charger et décharger les palettes dans les dédales de cet entrepôt grand comme six stades de foot, où le pic d'activité devrait être atteint début décembre.

Plus que cinq semaines avant Noël: l'effervescence monte dans le plus grand entrepôt de jouets de France, où King Jouet ajuste en temps réel sa logistique pour expédier dans les meilleurs délais les tonnes de poupées, figurines et autres jeux attendus sous le sapin.

xEt pour ajuster le plus précisément possible l'approvisionnement des points de vente, la plateforme logistique (l'unique que compte King Jouet, un des poids lourds du secteur) s'appuie sur des algorithmes analysant en temps réel les quantités vendues, les stocks encore disponibles mais aussi les tendances de consommation en constante évolution.

Vendu 40 euros environ, "c'est le produit phare de l'année, un des best-sellers, et on sait qu'on va en manquer. A l'instant T, j'en ai un millier de pièces, déjà réservées ou allouées pour nos magasins et nos clients internet, et on essaie d'en récupérer auprès de nos fournisseurs locaux et internationaux", indique M. Karali.

Contrastant avec les énormes palettes industrielles prêtes à être expédiées vers les magasins, la zone réservée aux commandes internet des particuliers a des airs d'atelier du Père Noël avec ses amoncellements de jouets colorés: un gros nounours côtoie des poupées Barbie, une figurine Pokémon et un camion-poubelle orange sont posés sur un gros tas de boîtes de Lego.

En quelques secondes, ils vont être emballés par une machine dernier cri "que même Amazon n'a pas", met en avant Patrick Jocteur Monrozier, directeur du pôle clients de King Jouet - qui précise que l'e-commerce représente 14% des ventes totales du groupe.

Cette machine "Spark", qui a nécessité un investissement d'environ un million d'euros, est capable d'adapter le colis à la taille exacte du jouet à emballer, permettant de "réduire de 44% le volume de vide transporté et de 15% la quantité de carton utilisé", ce qui entraîne de fait la diminution du nombre de camions nécessaires pour le transport, met en avant l'enseigne.

"C'est vraiment du sur-mesure. Nous pouvons traiter jusqu'à 24.000 commandes en pic sur une seule journée, alors qu'avec l'ancienne machine on était saturés à 9.000. Et ensuite les clients sont livrés en moyenne à J+2", détaille Abdelatif Karali, alors que les délais de livraison sont le nerf de la guerre dans le secteur du jouet en fin d'année.

Par contre, prévient-il, pour être sûrs d'être livrés à temps pour Noël, il est conseillé de passer sa commande "avant le 21 décembre midi".

"On travaille les samedis, six jours sur sept, on donne notre maximum parce qu'on sait que derrière il y a les clients, les enfants surtout! C'est super important, on est les lutins" du Père Noël, sourit Myriam Guiguet, responsable du service e-commerce du groupe.