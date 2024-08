Dans les laiteries, réutiliser l'"eau de vache" pour moins pomper dans le réseau

Cette "eau de vache" sert couramment à laver les camions-citernes qui ont collecté le lait. Mais d'autres usages, au contact des aliments, sont appelés à se développer, après traitement et en fonction des réglementations locales.

Un robinet qu'on ouvre, de l'eau claire qui s'écoule... Rien d'extraordinaire en apparence, sauf que cette eau est issue d'un procédé industriel de déshydratation du lait, et donc d'abord passée dans le corps d'une vache.

Sur un mini-hublot, des gouttes de vapeur apparaissent: l'eau a été séparée du gras, des protéines, du lactose et sels minéraux contenus dans le lait - autant de matières récupérées sous forme de concentré, lequel sera encore séché et broyé en poudre.

"Avec quatre litres de lait, on va sortir un litre de concentré et trois litres de condensat. (...) On appelle ça, dans notre métier, de l'eau de vache", explique le directeur du site, Xavier Macé.

Les anglophones parlent de "cow water", jouant avec le mot vache et le sigle COW pour "condensate of whey" (condensat de lactosérum).

La France a récemment modifié sa réglementation pour élargir les possibilités de réutilisation de cette "eau de vache" mais aussi des eaux usées traitées dans les stations d'épuration propres aux usines.