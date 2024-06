Dans l'oeil de la machine: le surtri traque le plastique intriable

Des pots de yaourt, des barquettes alimentaires ou encore des bouteilles d'eau gazeuse en plastique coloré: de nouveaux déchets jusqu'ici peu recyclés peuvent désormais l'être après leur passage dans le deuxième centre de "surtri" de France, à Épinal dans les Vosges.

Dans un bâtiment de plus de 4.000 m2, des centaines d'emballages, écrasés et de toutes les couleurs, suivent sur un tapis roulant un long chemin similaire à un grand huit sur une fête foraine. Au fil du parcours, ils passent dans des machines de tri optique où ils sont classés et séparés au fur et à mesure.