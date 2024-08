Davantage d'avions à Paris pendant le début des JO

Kirill KUDRYAVTSEV

Pour le début des JO-2024, les aéroports parisiens ont vu atterrir 4,2% de vols de plus que l'année dernière sur la même période, selon des données analysées par l'AFP, mais il faudra attendre une comptabilisation exacte des spectateurs pour évaluer l'empreinte carbone totale de l'événement.

La période entre le 21 et le 29 juillet a coïncidé avec l'arrivée de 9.150 avions transportant des voyageurs vers la capitale, venant ou pas pour les JO, soit 365 de plus sur un an, d'après les chiffres de l'entreprise suédoise Flightradar24 spécialisée dans le suivi du trafic aérien.