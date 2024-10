De Lijn accepte désormais les écochèques comme moyen de paiement

Dans un premier temps, seuls les achats aux automates font l'objet de cette avancée. Il n'est pas encore possible de payer en écochèques à bord du véhicule ou en ligne.

En revanche, les voyageurs pourront bien acheter des tickets à usage unique ou des carnets de 10 ou 50 trajets.

"Nous sommes ravis de pouvoir accepter les écochèques et espérons que cela aidera nos clients à voyager plus facilement et plus respectueusement de l'environnement", se réjouit la CEO Ann Schoubs.