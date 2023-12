De Lijn reconnue coupable de discrimination à l'égard des personnes en fauteuil roulant

L'avocat Johan Heymans, qui représente les utilisateurs de fauteuil roulant et le service public indépendant de lutte contre la discrimination Unia, a parlé d'une indemnisation "par principe". Selon lui, le plus important est que la discrimination ait été établie. "Il s'agit d'une décision importante, mais qui ne se présente que très rarement", a déclaré Me Heymans.

Les plaignants souhaitent à présent s'entretenir à nouveau avec la société. "Nous l'avons fait à maintes reprises par le passé, mais nous espérons que cette fois-ci, ils prendront les plaintes au sérieux", a ajouté Me Heymans. "Sinon, d'autres victimes de discrimination - et il y en a sans aucun doute -, suivront notre exemple."