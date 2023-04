De longues files à Brussels Airport mardi matin

Une forte affluence ainsi qu'un problème technique affectant les portiques de sécurité ont engendré de longues files d'attente à l'aéroport national mardi matin, a indiqué Brussels Airport. Les retards ont persisté jusqu'à 11h40, soit plus de trois heures. Entre-temps, le problème technique a été résolu et il n'y a plus de files d'attente, a précisé la porte-parole de l'aéroport Nathalie Pierard.