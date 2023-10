De nombreux aéroports français encore évacués jeudi après des alertes à la bombe

Mercredi déjà, la plupart des grands aéroports français, à l'exception des deux parisiens, avaient été temporairement évacués après des menaces, conduisant à l'annulation de 130 vols et à d'innombrables retards.

Quatorze aéroports français ont reçu jeudi matin de nouvelles menaces d'attentat et au moins neuf ont procédé à des évacuations après ces alertes à la bombe, provoquant une deuxième journée consécutive de fortes perturbations dans les opérations aériennes.

Côté aéroports, les évacuations ont concerné jeudi, selon une source proche du dossier, ceux de Carcassonne, Bordeaux-Mérignac, Béziers (Hérault), Montpellier, Nantes et Tarbes-Lourdes (Hautes-Pyrénées).

En début d'après-midi, le site a annoncé son évacuation sur X (ex Twitter), et a pu rouvrir vers 16h. L'établissement public a donc été évacué quatre fois depuis samedi.

Contactée par l'AFP, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a confirmé que "plusieurs aéroports nationaux ont reçu ce matin des menaces d'attentat", sans plus de détails face à une situation fluctuante.

Les retards moyens au départ ou à l'arrivée étaient toutefois bien moindres que la veille, quand ils avaient atteint jusqu'à trois heures sur certaines plateformes, selon le tableau de bord en ligne de la DGAC.

Certains aéroports ont eux-mêmes communiqué. Ainsi le terminal de l'Euroairport de Bâle-Mulhouse a été évacué à la mi-journée, selon une porte-parole de ce qui est un des plus gros aéroports de province en France et qui est aussi le 3e aéroport de Suisse, derrière Zurich et Genève.