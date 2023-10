De nouvelles actions vont suivre chez De Lijn, affirme une représentante syndicale

Une partie importante du personnel de De Lijn est en grève vendredi, à la suite d'une annonce faite par la direction jeudi d'une importante réorganisation des sites du transporteur flamand. La direction veut fermer plusieurs dépôts et centres de maintenance. Par conséquent, près de 280 emplois (équivalents temps-plein) seront déplacés sur d'autres sites.

La syndicaliste a introduit un préavis de grève auprès de la direction. "D'importantes perturbations sont à prévoir lundi", prévient-elle. "Plus tard dans la semaine, d'autres actions pourraient suivre."

"Qu'une optimisation soit nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise, nous le comprenons. C'est surtout la façon dont cela a été communiqué. C'est indigne d'une entreprise de cette ampleur", explique pour sa part le représentant syndical de l'ACV (le pendant flamand de la CSC) Jo Van Der Herten, qui n'exclut pas non plus de nouvelles actions.

Dans une réaction, De Lijn affirme "totalement comprendre les personnes qui doivent déménager de lieu de travail en raison des changements". "Nous allons nous entretenir avec les personnes concernées et nous restons en dialogue avec les syndicats."

La société de transports indique également que la rénovation des dépôts et centres de maintenance concernés est nécessaire pour des raisons écologiques et durables. Les bâtiments sont désuets et ne correspondent pas aux normes actuelles.