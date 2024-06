De plus en plus de jeunes actifs en quête de stabilité et de bien-être au travail

Le troisième Observatoire du bancassureur wallon CBC dédié aux "jeunes et l'attractivité du monde du travail" confirme l'aspiration des jeunes actifs à une plus grande stabilité et une grande attention au bien-être au travail. C'est ce qui ressort des résultats de cette étude publiée mardi. Un échantillon représentatif de 750 Belges âgés de 18 à 32 ans a été interrogé pour cette enquête.