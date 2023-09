Décès de Lucien Verkest, acteur clé de la crise de la dioxine

Lucien Verkest avait été condamné à verser 24 millions d'euros de dommages et intérêts après un scandale sanitaire appelé "crise de la dioxine". Celui-ci a éclaté en 1999 après que des dioxines ont été introduites dans la chaîne alimentaire. Selon l'enquête, cette contamination provenait de l'entreprise Verkest de Deinze et de l'entreprise wallonne Fogra.

Jan et Lucien Verkest ont plus tard été reconnus coupables de faux en écriture, usage de faux et tromperie sur la marchandise. La cour d'appel de Gand les a condamnés en 2011 à deux ans de prison dont la moitié avec sursis. En première instance, le père et le fils Verkest avaient écopé d'une peine plus légère, à savoir deux ans de prison avec sursis complet.

Jan Verkest est décédé en 2019.