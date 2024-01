Décret azote en Flandre: le syndicat agricole ABS devant la Cour Constitutionnelle

Selon l'organisation, le décret ne va faire qu'instaurer une insécurité juridique. Elle renvoie notamment à l'avis négatif du Conseil d'Etat qui permettra de contester toute licence octroyée.

L'ABS dénonce en outre une évaluation des seuils de valeur pas assez solide et un traitement inéquitable entre l'industrie et l'agriculture. "Les amendements qui sont repris dans le décret n'empêcheront pas que le prochain gouvernement retrouve ce dossier sur la table. Partisans et opposants semblent désormais s'accorder sur le fait que la Cour Constitutionnelle va casser ce décret", commente le syndicat.