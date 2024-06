Déjà plus de 1.000 faillites dans le secteur de la construction en 2024

Le nombre de faillites dans le secteur de la construction en Belgique a atteint 1.094 après cinq mois en 2024, soit 20,8% de plus que le précédent record établi en 2023 avec 302 dépôts de bilan, ressort-il des chiffres de Statbel publiés vendredi. Le secteur des transports et entreposage a également surpassé le nombre de faillites de l'année passée avec 302 contre 275 (+9,8%).

Le secteur du commerce a également frôlé la barre des 1.000 faillites entre janvier et mai. Vient ensuite l'horeca avec quelque 850 dépôts de bilan.

"La forte hausse des taux hypothécaires, les prix élevés des matériaux de construction, l'indexation élevée des salaires en 2023 et les restrictions concernant la démolition et la reconstruction sont les principales raisons de ces chiffres élevés", a récemment commenté la fédération flamande de la construction Bouwunie.

Au total, 4.727 entreprises belges ont fait faillite entre janvier et mai, selon les chiffres de Statbel. Cela a engendré la perte de 14.937 emplois. Le mois d'avril se démarque particulièrement avec plus de 5.100 emplois perdus. Ce chiffre élevé est notamment lié à la faillite du constructeur automobile Van Hool, qui a laissé plus de 2.000 travailleurs sur le carreau.