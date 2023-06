Delhaize peut faire lever les piquets de grève à Liège jusqu'au 30 juin

Le tribunal de première instance de Liège a décidé de réformer l'ordonnance d'avril interdisant les piquets de grève devant les magasins Delhaize, contestée par les organisations syndicales, rapporte le Setca mardi. La direction de la marque au lion indique toutefois qu'une nouvelle ordonnance du tribunal de Liège est entrée en vigueur et est valable jusqu'au 30 juin.

Depuis plusieurs semaines, les syndicats et Delhaize s'affrontent judiciairement au sujet de l'usage de la procédure de la requête unilatérale par l'entreprise dans le but d'ouvrir les magasins et dépôts bloqués par des piquets de grève.

Début juin, les tribunaux du Brabant wallon et de Gand ont donné raison aux syndicats et annulé de précédentes interdictions des piquets. Le tribunal de première instance de Liège a pris une décision similaire ce mardi, concernant une ordonnance arrivée à échéance.