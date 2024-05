DEME démarre l'année en force

L'entrepreneur maritime DEME a commencé l'année de manière "exceptionnellement" solide et maintient ses perspectives pour le reste de l'année 2024, indique mardi le groupe basé à Zwijndrecht dans ses résultats pour le premier trimestre.

Durant cette période, l'entreprise de dragage et de construction de parcs éoliens offshore a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus d'un tiers (34%) pour atteindre 900 millions d'euros. Le carnet de commandes se maintient à un niveau élevé de 7,5 milliards d'euros, soit 6% de plus que l'année précédente.

DEME qualifie cette croissance d'"exceptionnelle" par rapport au premier trimestre de l'année dernière. L'entreprise maintient dès lors ses perspectives pour l'ensemble de l'année, prévoyant une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 10% pour l'ensemble de l'exercice et une marge d'EBITDA similaire à celle de 2023. Les dépenses d'investissement pour l'année sont estimées entre 300 et 350 millions d'euros.