Départs en vacances: le weekend s'annonce chargé sur les routes, dans les gares et aéroports

Sur les routes, dans les gares et les aéroports, la journée de vendredi ainsi que le weekend s'annoncent chargés pour les premiers départs en grandes vacances d'été.

Bison Futé a prévenu que la circulation serait dense sur les grands axes routiers français, vendredi et encore plus samedi dans le Grand-Ouest, le Nord, et sur la très fréquentée A7 dans la vallée du Rhône.