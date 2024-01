Des actions menées dans des grandes surfaces de Ciney par une quinzaine d'agriculteurs

Une quinzaine d'agriculteurs ont mené mardi matin, de manière indépendante, une action dans plusieurs grandes surfaces de Ciney afin de sensibiliser la population à l'origine et au prix des viandes et volailles que l'on retrouve en rayon.

Ces agriculteurs, escortés par la police, se sont premièrement rendus au rayon boucherie de l'enseigne Colruyt. "On vient dans une démarche positive, pour dresser un constat et pour garantir une provenance belge. En Belgique, on a une traçabilité exemplaire, tout est contrôlé de A à Z et on retrouve, dans les rayons de supermarchés, des produits étrangers qui ne respectent pas les mêmes normes que les nôtres. C'est intolérable", explique Firmin Baudoin, agriculteur à Sinsin (Somme-Leuze).

Ce dernier notait un problème au niveau de l'origine des produits. "Une carcasse peut venir de n'importe où, tant qu'elle est transformée en Belgique, on peut indiquer que son origine est belge sur l'étiquette. Ça, c'est un premier problème".